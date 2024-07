Nieuw geluidsonderzoek op Zuiderdijk na opheffing motorverbod

Het gaat om geluidsmetingen en een verkeerstelling van het aantal motoren op de dijk, liet wethouder Ten Have deze week weten tijdens een raadsvergadering. "En aan de hand daarvan gaan we een strategie uitwerken: hoe gaan we hiermee verder? We hebben hiervoor zes maanden gekregen", zei hij daarover.

Deze onderzoeken volgen op het besluit van de Raad van State om motoren in het weekend weer toe te laten in de maanden april tot en met oktober. Op de dijk gold sinds zomer 2020 een motorverbod. Het hoogheemraadschap, als oud-beheerder van de 12 kilometer lange dijkweg, besloot hiertoe op verzoek van de gemeente Drechterland. Dit gebeurde nadat omwonenden hadden geklaagd over geluidsoverlast. Ook zou het motorverkeer voor onveilige situaties zorgen.

Opnieuw een verbod?

De Raad van State stak daar vorige maand een stokje voor, nadat de Motorrijders Actie Groep (MAG) in hoger beroep ging tegen het verbod op de dijk. Die vond dat het verbod slecht onderbouwd was en stuurde de gemeente terug naar de tekentafel. Drechterland moet nu voor half december een nieuw besluit nemen. Mocht de gemeente - na het gedane geluidsonderzoek - opnieuw een verbod op de dijk willen invoeren, dan moet de gemeente dat beter onderbouwen, aldus de Raad.

"Daar zijn we natuurlijk blij mee", reageert Rein Duijts van actiegroep 'Overlast Zuiderdijk' op het nieuws. Wel zijn er twijfels over het slagen van het geluidsonderzoek. "Een gedegen onderzoek kost tijd."

Gesprek met gemeente blijft uit

De actiegroep kwam zondagavond met 25 omwonenden bijeen om te praten over het opheffen van het verbod. "Ze zijn behoorlijk overstuur door dit hele gebeuren", geeft Duijts aan. "Desondanks was het een fijne bijeenkomst. We hebben een heleboel input voor de gemeente verzameld." Er is een werkgroep opgericht, die het gesprek moet aangaan met verantwoordelijk wethouder Ten Have.



Toch vangt de werkgroep vooralsnog bot, blijkt als Duijts tijdens het bellen met NH een mail van de gemeente ontvangt. Er klinkt een zucht: "Teleurstellend, ze willen vooralsnog niet met ons in gesprek." Laksheid van de gemeente overheerst, vervolgt hij. "De opstelling van de gemeente is opmerkelijk, vandaag werd ik nog gebeld door de Inspectie Leefomgeving en Transport en die komt voor een gesprek naar ons toe over de waterkwaliteit. Zo kan het dus ook. Ten eerste nemen ze zelf het initiatief om inwoners te benaderen en ten tweede vragen ze om input. De gemeente doet juist het tegenovergestelde: we moeten zelf aan de deur kloppen."