Honderden voertuigen per week kregen boze smiley door 'lawaaiflitsers'

Een boete kregen ze niet, maar op de Molenaarsweg in Noord, de Europaboulevard in Zuid, de Stadhouderskade in Zuid en Tussen Meer in Nieuw-West moesten bestuurders door de borden gemotiveerd worden om de uitlaten minder hard te laten brullen.

Van 150 tot 600 per week

En brullen dat deden heel wat voertuigen in die weken. Zo waren er de meeste weken op de Europaboulevard meer dan 300 voertuigen geregistreerd die te luid waren en gold dat voor de Molenaarsweg zelf voor meestal 400 per week. Op de weg in Noord reden er twee weken in september zelfs meer dan 600 voertuigen die luider dan 80 decibel waren.

Op de Stadhouderskade werd wekelijks ook behoorlijk geluid gemaakt, zo tussen de 300 en 400 voertuigen. Opvallend is dat op Tussen Meer een groot verschil zit met de rest van de meetpunten. De luidste week kende zo'n 150 voertuigen en het gemiddelde lag onder de honderd.

Tussen Meer 's avonds luid

Op drie van de vier meetpunten reden er overdag meer te luide voertuigen in vergelijking met 's avonds. Gemiddeld was dat overdag vier voertuigen en in de avond twee. Alleen op Tussen Meer was dat anders, daar werd juist meer geluid geproduceerd door voertuigen in de late uurtjes.