Joey Veerman niet in basis tegen Roemenië, toch vliegen 'zijn' tompoucen over de toonbank

Veerman is bezig aan een moeizaam EK. De 25-jarige middenvelder werd vorige week na 35 minuten gewisseld in de wedstrijd tegen Oostenrijk (3-2 verlies), nadat hij veelvuldig balverlies leed. In de eerste wedstrijd tegen Polen startte hij nog wel, maar tegen Frankrijk moest hij vanaf de reservebank beginnen.

En dat terwijl de Joey Veerman-koorts iedereen in het vissersdorp te pakken had. De straten hingen vol met vlaggetjes met 'Hup, Joey, Hup' en Bakkerij 2in1 lanceerde de Joey Veerman Dubbeldekker: een tompouce met de beeltenis van de voetballer. "We hebben ze nog steeds in de winkel en ze gaan nog steeds goed", vertelt Kees Smit van de bakkerij.

