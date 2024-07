Jaar cel geëist tegen AZ-fan na supportersrellen tegen West Ham United

Bij de ongeregeldheden op 18 mei vorig jaar trokken AZ-aanhangers in het stadion kort na de met 0-1 verloren wedstrijd een hek neer. Daarna bestormden ze een tribune, waar onder anderen genodigden van West Ham United en familieleden van spelers van de Engelse club zaten.

Toen beveiligers, stewards en de ME ingrepen, keerde de groep zich ook tegen hen. Beelden van het groepsgeweld - volgens het OM waren zo'n tweehonderd AZ-fans bij de rellen betrokken - gingen de wereld over.

Frontlinie

C. was in de ogen van de officier van justitie "een van de raddraaiers, die de aanval mede inzette, in de frontlinie stond te vechten en pas als een van de laatsten door de ME werd weggehaald".

Op beelden is volgens de aanklager te zien dat C. een aanhanger van West Ham tegen de grond slaat en diens hoofd vervolgens met een "duwtrap" tegen het beton schopt. "Het slachtoffer mag van geluk spreken dat hij kon opkrabbelen en wegkomen", zei hij.