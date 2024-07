Het Noordhollandsch Kanaal bracht Alkmaar pas in de 20e eeuw voorspoed

De vaart der volkeren

In de oude haven van Alkmaar moest voor die grote zeeschepen ook een aanlegsteiger zijn, waar ze konden aanmeren. "Want Alkmaar moest opgestoten worden in de vaart der volkeren en een belangrijke 'negotiestad' worden. Daar hadden ze enorme verwachtingen van", vervolgt Harry de Raad. Het leverde bij de Bierkade een enorm gegraaf op, want het water moest 5,6 meter uitgediept worden. Dat werk werd met de hand gedaan door zes- tot negenduizend polderwerkers.

Op korte termijn worden de hoge verwachtingen van de stad niet ingelost. Maar het kanaal brengt wel industrie naar de stad. En in de tweede helft van de 19e eeuw zijn er meerdere fabrieken die de Alkmaarse economie versterken. Een van de bekendste voorbeelden daarvan is de cacao- en chocoladefabriek van Ringers. Die is tot de dag van vandaag een vertrouwd gezicht in de stad. Al wordt er geen chocola meer gemaakt, maar is het complex omgevormd tot woningen. De aanleg van het Noordhollandsch Kanaal heeft zo een blijvende invloed gehad op het aangezicht van de stad.