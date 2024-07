Familie geeft niet op: wat is er met zoon Sidney gebeurd?

Sidney Lute verdwijnt op 19-jarige leeftijd op reis. Er is eerst contact, maar summier. "Na zes weken kwamen onze berichten niet meer aan en begonnen wij ons echt zorgen te maken", vertelt Natasja, de moeder van Sidney. Ook neemt Sidney vanaf dat moment volgens de politie geen geld meer op.



"We moeten gewoon blijven zoeken tot hij gevonden wordt", zegt zij een paar jaar geleden in de documentaire 'Vermist, maar niet verloren' tegen studenten van de Hogeschool van Amsterdam. In de documentaire gaat ze naar het gebied waar Sidney voor het laatst zou zijn geweest.



