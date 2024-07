Jan Haring weekend in Monnickendam plots afgelast: 'Veiligheid niet te waarborgen'

"Het is treurig nieuws", zegt Jan Meerman, de secretaris van het evenement. "We hebben een klein groepje vrijwilligers en we verwachten dat het te druk wordt om de veiligheid te kunnen waarborgen."

Volgens Meerman wordt het evenement steeds drukker. Niet alleen omdat steeds meer mensen de zeilwedstrijd en het palingroken willen zien, maar ook omdat er steeds meer artiesten optreden. Die optredens worden geregeld door de horeca. "We kunnen dat niet weigeren", zegt Meerman. De extra aanwas is volgens Meerman één van de redenen waardoor het evenement afgelast moet worden. "De artiesten trekken mensen aan en daardoor kunnen ze de veiligheid niet meer waarborgen."

Stomverbaasd

Rick Schröder en Bob Buur, die hun horecazaak in de haven van Monnickendam hebben, zijn stomverbaasd als ze dit bericht vanochtend lezen. "We proberen al sinds vrijdag met ze in contact te komen", laten ze weten. "Tot vanochtend hebben wij niets vernomen." Ze zeggen dat de artiesten juist iets verderop zijn gaan staan om de drukte te spreiden, en dat dit in overleg met de Jan Haring Race-organisatie is gebeurd.

Meerman meent dat het jarenlang "net goed is gegaan" met de drukte en wil niet afwachten tot het "net niet goed gaat." De beslissing is volgens hem niet meer terug te draaien. Ondertussen zijn de horecaondernemers in een spoedberaad bij elkaar om te bedenken hoe ze nu verder moeten.