Marnella maakt Zuid-Afrikaans eten vanuit haar verlangen naar huis

Altijd groen

Eén van de dingen die Marnella bij blijft van toen ze hier net kwam, is hoe groen het bij ons is: "Het is altijd groen. In Afrika is het droog en de geur is die van stof. Hier ruikt het lekker nat." Ze lacht er hartelijk bij, zoals vaak wanneer ze praat.

Ze straalt plezier uit in alles wat doet, zoals wanneer ze 'boterbroodjes' maakt met Hakim. "In Zuid-Afrika hebben we veel invloeden van andere culturen. Dit komt uit de Engelse cultuur; de scones", legt Marnella uit. In haar bedrijf maakt ze. samen met andere Zuid-Afrikaanse vrouwen, het eten dat ze kennen van vroeger. "Het is eigenlijk begonnen vanuit ons verlangen naar huis."

Jan van Riebeeck

Marnella weet veel over Nederlandse invloed op Zuid-Afrika. Ze vertelt over Jan van Riebeeck, die in het midden van de 17e eeuw een handelspost stichtte bij Kaap de Goede Hoop, waar hij groente liet verbouwen voor de bemanning op de VOC-schepen.

Wanneer ze in Bloemendaal naar de kerk gaat, wordt ze altijd weer herinnerd aan die tijd van Van Riebeeck, omdat de gebrandschilderde ramen in het historische kerkje uit 1636 zijn en dat is zo'n twintig jaar voordat Van Riebeeck voet aan wal zette in haar geboorteland. De geschiedenis zo dichtbij te ervaren, maakt indruk op haar: "Misschien is hij wel hier geweest, je weet het nooit. Hij was vast een gelovig man."