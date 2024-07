Geluidswal langs A9 terug op agenda in Heiloo na ophef over mogelijke windmolens

Heiloo gaat toch weer voor een geluidswal langs de A9. Al dertig jaar strijden inwoners hiervoor, maar het plan strandt in 2019. Door een brief over mogelijke windmolens dichtbij het dorp laait de discussie over geluidsoverlast weer helemaal op. "Zo lang er geen geluidswal is, wil ik het woord windmolen niet horen", zegt inwoner Piet Bartels.