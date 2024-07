Drukke ochtendspits: veel files rond de A22

Het is erg druk op de A22 tussen Beverwijk en Velsen, bij knooppunt Beverwijk. ANWB laat weten dat de Velsertunnel dicht is, vanwege een 'te hoog voertuig'. Daardoor staat er een file van dertig minuten. Ook op de aansluitende provinciale weg, langs de N246, loop je vertraging op van zo'n 25 minuten. Op de N197 is er een vertraging van drie kwartier.