Overval op boekwinkel Alkmaar, dader op de vlucht

Na de overval vluchtte de man in de richting van de Jan Willem Frisostraat. Het is niet bekend of hij iets heeft buitgemaakt.

De politie zoekt naar de man en verspreidde een signalement. Het gaat om een witte man van zo'n 1.80 meter lang. Hij is slank en droeg tijdens de overval donkere kleding.

Mensen die de man zien wordt gevraagd het noodnummer te bellen en hem niet zelf te benaderen.