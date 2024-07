Ooit trekvaart en verkeersader, nu groene buurtoase van Haarlem-Oost

Jan is samen met een vaste groep bewoners elke dinsdag bezig met het groenonderhoud en de aanplant van nieuwe struiken. "We hebben er weer duizend inheemse soorten bij gezet", vertelt hij enthousiast. Ze hebben het idee omarmd dat de natuur de ruimte moet krijgen. "Dat is het no dig principe", valt buurtbewoner Frans van Loon bij. Dat betekent dat er niet gegraven, gespit of geschoffeld wordt. Het bodemleven wordt dan niet verstoord en de grond wordt daardoor vruchtbaarder, is uit onderzoek gebleken.

Geen water

De Esplanade, zoals de langgerekte tuin is genoemd door de ontwerper, geeft het bewijs. Want zo vruchtbaar was de grond onder het asfalt niet, toen de groenstrook werd aangelegd. "De eerste laurierhaag ging dood, omdat er zoveel puin onder lag en hier geen water komt. In het begin moesten we de weg nog wel eens overschieten, naar het slootje bij het NS-terrein om te bewateren."

En dat was niet bepaald een veilige en constructieve methode, weet Jan. Nu is de heg hoog en groen, omdat op initiatief van de bewoners onderzocht is waar de heg beter geplaatst kan worden en op welke manier die onderhouden moet worden.

