Vrijwilligers Bussums weggeefwinkeltje hard op zoek naar nieuwe plek

Alle overgebleven spullen gingen naar verschillende goede doelen of naar op transport naar Oekraïne zelf. "De babyspullen zijn bijvoorbeeld naar Stichting Babyspullen gegaan. Incontinentiemateriaal dat te groot is voor vrouwen is naar de Oekraïense sluipschutters gegaan. Die kunnen natuurlijk geen plaspauze nemen", vertelt een vrijwilliger.

Het nieuws van de sluiting is ondanks het afscheidsfeest nog niet bij iedereen aangekomen. Zo staat er in de deuropening een vaste donateur die wordt geconfronteerd met een lege winkel. Even later komt een jonge Oekraïense vrouw binnenlopen, die haar bewijspasje al uit haar rugtasje haalt. Helaas moet Lidwien haar ook de deur wijzen.

Nieuwe ontmoetingsplek

Dinsdagochtend komen enkele vrijwilligers nog even samen voor de gezelligheid. Want de Weggeefwinkel was niet alleen een plek om spullen te krijgen, maar diende ook als ontmoetingsplek in de buurt.

Al snel worden er herinneringen opgehaald en wordt over de toekomst nagedacht. Duidelijk is dat de dames snel de draad weer willen oppakken. Daarvoor zoeken ze nu naar een nieuwe ruimte voor hun weggeefwinkeltje. Het liefst 150 tot 250 vierkante meter met sanitaire voorzieningen, waar ruimte is voor een kopje koffie of thee.