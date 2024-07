Zo werd Keti Koti vandaag gevierd in Noord-Holland

Wat betekent Keti Koti?

Op 1 juli 1863 werd de slavernij in Nederland en de koloniën afgeschaft. Nederland was daarin een van de laatste landen in Europa.

In zo'n 230 jaar heeft Nederland honderdduizenden mensen tot slaaf gemaakt en verscheept van Afrika naar de Antillen en Suriname. Keti Koti betekent 'ketenen verbroken'. Verwijzend naar de boeien, waarmee slachtoffers werden vastgezet.