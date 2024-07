Kickbokser Brian Douwes won lang geleden van Rico Verhoeven en vecht nu 122e partij

Kickbokser Brian Douwes bokste afgelopen zaterdag zijn 122e wedstrijd. De inmiddels 36-jarige Beverwijker bokst al vanaf zijn vijftiende en won van grote namen zoals Rico Verhoeven die al ruim tien jaar wereldkampioen is. "Dat is wel lang geleden hoor. Dat was in 2006, maar het is wel leuk om te zeggen", aldus de bescheiden Douwes.