Amsterdam wil niet dat Taylor Swift-fans dagen in de rij gaan staan

Vanaf donderdag treedt Taylor Swift drie avonden op rij op in de Arena. Alle concerten zijn stijf uitverkocht. Per show is er plek voor 55.000 bezoekers.

Die mensen mogen de komende dagen niet 'kamperen en overnachten' rondom de Arena, laat de gemeente weten. "De politie houdt toezicht en kan boetes uitdelen als bezoekers de instructies niet opvolgen", is op de website te lezen.

Swift geldt wereldwijd als een van de populairste artiesten van dit moment. De zangeres brak de afgelopen jaren meerdere streaming-records en de concerten van haar huidige tour zijn binnen een mum van tijd uitverkocht.

Het is donderdag de tweede keer dat Swift op een podium in Amsterdam staat. In 2015 stond ze al eens in de Ziggo Dome.