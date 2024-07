Bouw vakantiepark op Enkhuizerzand officieel gestart: 'Triple A-locatie'

"Ik ben heel blij dat we die eerste paal nu hebben geslagen", aldus wethouder Jan Franx. "Het project heeft inmiddels een verleden dat ver teruggaat." En daar is geen woord aan gelogen: al in 2005 werd er al over de plannen gesproken.

Mede door weerstand en onenigheid over het project bij omwonenden duurde het lang voordat er daadwerkelijk kon worden gebouwd. "Eigenlijk is zo'n aanloop veel te lang", zo vindt directeur Bruil. "Op een gegeven moment gaan mensen denken: komt het nu wel, of komt het toch niet? Dat brengt onzekerheid met zich mee. Maar goed, dat ligt achter ons."