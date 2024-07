Roeptoetermannen op Amsterdam Centraal: "Beetje ouderwets, maar ook persoonlijk contact"

Wellicht heb je de roeptoetermannen op Centraal wel op een verhoging zien zitten of heb je hun aanwijzingen door de gangen en op de sporen gehoord. "Vanuit een goed zichtbare verhoging geven we mensen informatie over wanneer de treinen gaan en waar ze vertrekken", vertelt roeptoeterman Jorrit ter Braak aan AT5.