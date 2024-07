🔴 LIVE: Kijk mee met de opgraving van de grootste bom ooit gevonden in Heemskerk

Hoewel de vliegtuigbom driekwart eeuw oud is, zou hij met veel pech nog steeds kunnen ontploffen. Daarom neemt de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) het zekere voor het onzekere rond het chateau. Rond de bom is het grondwater weggepompt. Ook is er allerlei graafwerk gedaan. Voor het geval de bom nog voor of tijdens de ontmanteling afgaat.

Maar wees gerust: dat scenario is heel onwaarschijnlijk. Jaarlijks rukken de specialisten van de EODD 2500 keer uit om explosieven of munitie onschadelijk te maken. Dat ging nog nooit fout.

Later vandaag wordt de bom ergens anders tot ontploffing gebracht. Vanavond kun je daarvan beelden terugzien bij NH.