Grootste bom ooit in Heemskerk opgegraven

Een Britse 1000-ponder, oftewel een joekel van een bom, is zojuist ontmanteld en opgegraven op het land bij kasteel Marquette. Nog niet eerder werd er in Heemskerk zo'n grote bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het landgoed is vandaag afgesloten, maar NH was er live bij. Vanmiddag is er een terugblik te zien op deze site.