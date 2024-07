Superspits Vangelis Pavlidis verlaat AZ definitief voor Benfica

"Vangelis heeft de afgelopen jaren een bewonderenswaardige ontwikkeling doorgemaakt", zegt Max Huiberts, directeur voetbalzaken van AZ. "Na een korte gewenningsperiode heeft hij de afgelopen jaren heel veel impact gemaakt. Niet alleen met de vele doelpunten, maar ook als mens en professional. Met zijn mentaliteit, instelling en werklust kreeg hij zijn teamgenoten mee. Als topscorer van de eredivisie is dit zijn moment om zijn vleugels uit te slaan. De voetbalwereld gaat de komende jaren nog veel meer horen van Vangelis, daar zijn wij van overtuigd."

Doelpuntenmachine

Pavlidis kwam in 2021 over van Willem II. In totaal speelde Pavlidis 137 wedstrijden voor AZ, waarin hij goed was voor 80 doelpunten en 27 assists. Bij Benfica tekent Pavlidis een contract voor vijf jaar. Hij gaat in Lissabon werken onder voormalig PSV-trainer Roger Schmidt. Ook oud-Feyenoorder Orkan Kokcü voetbalt bij Benfica.