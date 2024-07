Eerste kennismaking met de nieuwe coach van FC Volendam: 5 vragen aan Rick Kruys

Naar welke coach kijk je het meeste op?

"Op dit moment springen er voor mij drie Nederlandse coaches echt uit qua filosofie. Hoe mooi is het dat we twee topcoaches in de Premier League hebben. Erik ten Hag bij Manchester United en Arne Slot bij Liverpool. En natuurlijk Peter Bosz bij PSV. Zij hebben echt het elftal naar hun hand gezet. Het is mooi als resultaat en mooi voetbal samen kan. Het belangrijkste is wel resultaat, want daar word je op afgerekend."

Als speler heb je bij FC Volendam gevoetbald. Wat is er sinds die tijd veranderd?

"Heel veel mensen zijn er nog steeds. Het is allemaal wel wat mooier geworden. Hoeken in het stadion, de kleedkamers en de gym zijn opgepimpt. Ik denk dat Volendam daarin goede stappen heeft gezet. Clublegende Piet Jonk is nog steeds de materiaalman. Ik heb een hele hoop vrijwilligers gezien die toen ook al vrijwilliger waren. Remko van kantoor is er nog, Klaas Smit, Klaas de Beer en Henk Kras heb ik al gezien. Dat is allemaal erg leuk."

