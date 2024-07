Trouwring van overleden echtgenoot gestolen: nepagenten slaan toe in omgeving Zandvoort

Werkwijze

De oplichters gaan vaak op dezelfde manier te werk. De bewoners krijgen een telefoontje van 'de politie' met de mededeling dat er een inbraak in de buurt is geweest en dat er bij de verdachte gegevens zijn aangetroffen van de bewuste bewoner(s). Dan komt de vraag of er waardevolle spullen in huis liggen en volgt het aanbod om die spullen voorlopig in een kluis van de politie veilig te stellen.

Vervolgens komt al vrij snel een andere 'politiemedewerker' aan de deur om de kostbare spullen op te halen of om er foto's van te maken voor de verzekering. Soms in burger, maar af en toe in uniform. Daarna verdwijnen de spullen naar elders. In ieder geval niet naar een kluis in een politiebureau.

Vaak vermoeden de slachtoffers al aan de telefoon dat er iets niet in de haak is en doen ze melding bij de politie. Bij drie van de inwoners van de drie gemeenten is de babbeltruc toch gelukt. Bij één van de slachtoffers zijn zelfs spullen ter waarde van meer dan 50.000 euro meegenomen. Een andere gedupeerde is de tante van Zandvoorter Patrick Berg. "We hadden nooit verwacht dat zij hier in zou trappen."

