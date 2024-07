Populaire Gooise ouderenbus moet zelf op zoek naar geld voor nieuwe bus

Welzijnsorganisatie Versa Welzijn diende eerder dit jaar een subsidieaanvraag van 24.200 euro in voor een nieuwe bus. De huidige bus is na jaren van intensief gebruik wel afgeschreven. De welzijnsorganisatie kreeg een 'nee' te horen: de gemeente wil niet betalen voor een nieuwe bus.

Geen noodzakelijke voorziening

Gooise Meren wil niet investeren in een bus omdat het vervoersaanbod binnen de gemeente voor 'groepen met een verhoogde kans op mobiliteitsarmoede' voldoende is, blijkt uit een schriftelijke reactie van verantwoordelijk wethouder Barbara Boudewijnse aan de gemeenteraad. Voor senioren en mensen met een beperking is er bijvoorbeeld de Wmo-taxi.

"De PlusBus wordt door deelnemers gewaardeerd vanwege het sociale aspect, maar vanuit mobiliteit gezien is het geen noodzakelijke voorziening. Daarom is het bedrag van 24.200 euro om een nieuwe bus te bekostigen niet in verhouding met de subsidie aan vergelijkbare initiatieven", zegt de wethouder er verder over in haar brief.

Leuke dingen doen

Met deze bus kunnen de oudere inwoners van Gooise Meren bijvoorbeeld een boodschap doen of lekker erop uitgaan. Het zijn vooral senioren die hiermee op pad gaan, zoals naar het museum, een etentje, een concert of een dagje weg. "De PlusBus is een transportmiddel, maar het belangrijkste doel is om gezamenlijk iets leuks te doen", is te lezen op de website van de bus, die gereden wordt door vrijwilligers.

Het geld voor een nieuwe bus komt niet, maar de gemeente is wel bereid om mee te betalen aan de exploitatie van de activiteiten van deze vrijwilligersclub. Het gaat om een subsidie van net geen 4.000 euro voor de jaren 2024, 2025 en 2026. Dat geld krijgen ze overigens alleen als ze zelf voor een nieuwe bus kunnen zorgen.

Onlangs gingen NH-verslaggevers Fabian van der Gijze en Erik Bootsman een dagje mee met de PlusBus. Bekijk hun reportage hieronder.