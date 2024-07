Groot spandoek op station Hilversum roept op tot vrije dag op Keti Koti

Volgens de socialistische jongeren heeft deze dag voor veel Nederlanders van onder meer Surinaamse afkomst een speciale betekenis. "Keti Koti zou een officiële feestdag moeten zijn. Daarom hangen we vandaag spandoeken op in verschillende steden en ook in Hilversum," aldus voorzitter Sanny Bostelaar van Rood.

Sanny benadrukt dat de organisatie streeft naar erkenning van het koloniale verleden en de gevolgen ervan. "Keti Koti is belangrijk voor de emancipatie van iedereen. Het helpt in de strijd tegen racisme en institutionele ongelijkheid".

Reacties

De reacties op de actie zijn overwegend positief. "Veel mensen begrijpen dat het belangrijk is om ons verleden beter te accepteren en kritisch te kijken naar institutioneel racisme," vertelt Sanny. Toch zijn er ook tegenreacties. "Sommige mensen denken dat slavernij te lang geleden is om relevant te zijn, maar de trauma’s en het racisme zijn nog steeds aanwezig in de gemeenschap."

Er worden vandaag op meerdere plekken in Nederland evenementen georganiseerd die in het teken staan van de herdenking en viering.