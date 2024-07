Van tuinhuis tot bakkerij: Elisa (20) begint haar eigen winkel in Sint Maartenszee

Bakkerijen komen de laatste jaren vooral in het nieuws als het slecht gaat. Ze sluiten of ze hebben last van een torenhoge energierekening, en je kan je daardoor afvragen wie nu nog voor het bakkersvak kiest. Maar deze problemen spelen allemaal niet voor Elisa, die juist de stoute schoenen aantrekt en een nieuwe bakkerij opent.

Elisa is pas twintig jaar, maar heeft al jaren aan ervaring als het gaat om bakken. Ze deed een opleiding tot banketbakker en is bijna klaar met haar patisserie-opleiding. Sinds 2015 runt ze ook al haar eigen bakkerij in het schuurtje in de achtertuin. En met succes, want de bestellingen stromen wekelijks binnen. "Ik bak zo'n zes tot tien taarten per week", vertelt ze.

Dat gebeurt nu nog op bestelling, maar over een aantal maanden kan ze haar klanten verwelkomen in haar eigen winkel. Een droom die uitkomt voor de jonge ondernemer. Een tijdje geleden zag ze online een pand aan de Zeeweg in Sint Maartenszee, waar ook een souvenirwinkel en fietsverhuur zit, voorbij komen. Half september krijgt ze de sleutels. "Ik wil dit al sinds kleins af aan, dus ik wilde die kans gewoon pakken", zegt Elisa.

Breed assortiment

Vanaf oktober kunnen klanten in de winkel van Elisa terecht. "Voor gebakjes, gepersonaliseerde taarten, broodjes, hartige broodjes, koek, van alles", vertelt ze trots. En hoewel het toeristenseizoen in de kustplaats dan grotendeels voorbij is, verheugt de bakker zich op de decembermaand. "Vorig jaar had ik al 1300 chocoladeletters gemaakt. Ik hoop dat dat er nu alleen maar meer gaan worden."

Tekst gaat door onder de foto