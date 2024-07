Ajax neemt definitief afscheid van Georgische EK-ster Georges Mikautadze

Mikautadze kwam vorige zomer over van Metz voor ruim 16 miljoen euro. Na een teleurstellend eerste half jaar en slechts negen optredens keerde hij op huurbasis terug naar Frankrijk. In de huurovereenkomst was een optie tot koop opgenomen, die is gelicht door Metz.

Mikautadze verraste de laatste weken met Georgië op het EK. De ploeg bereikte de achtste finales, waarin het zondag werd uitgeschakeld door Spanje (1-4). Mikautadze maakte drie doelpunten in vier wedstrijden en is daarmee gedeeld topscorer op het EK.