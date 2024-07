Koeman & Koeman: "Zware tijden als je dezelfde naam als de bondscoach hebt"

Ze is sinds jongs af aan voetbalfan; Astrid Koeman uit Wognum slaat een plakboek open met daarin handtekeningen, foto's en krantenartikelen. Voornamelijk van het Ajax van Louis van Gaal, maar er is ook een plekje gereserveerd voor John Bosman: "Een mooie kerel en een echte spits, zo'n type speler missen we wel in het Nederlands elftal."

Astrid is geen familie van de bondscoach, al heeft ze er weleens stiekem mee gepocht. "Ik was eens op vakantie in Spanje en toen vroeg de reisleider of ik familie was, ik heb de hele vakantie volgehouden dat dat zo was. Op de laatste dag heb ik toch even mijn leugentje opgebiecht", vertelt Astrid lachend. "Het is op dit moment even zwaar om een Koeman te zijn, want de wedstrijd tegen Oostenrijk was een wanprestatie."

Brullen als een leeuw

En dat ligt volgens Astrid overigens niet aan de bondscoach. Het probleem is volgens haar dat de spelers niet goed luisteren. "Hij stond als een leeuw te brullen langs de kant en ze waren duidelijk geïnstrueerd, die spelers moeten gewoon beter luisteren. Je moet Koemannen niet kwaad maken en luisteren, dat probeer ik er thuis ook in te krijgen."

Ondanks het slechte spel heeft Astrid er wel vertrouwen in dat het Nederlands elftal gaat winnen van Roemenië. "Ze zijn nu gewaarschuwd en we zitten ook nog een aan de makkelijke kant van het speelschema. We kunnen in een vloeiende lijn doorstomen naar de finale!"