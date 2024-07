Zangeres Mirjam maakt plaat over leven met twee zoontjes met beperking

Het leven van zangeres Mirjam stond altijd in het teken van muziek. Als tiener haalde ze de finale van de Soundmixshow van Henny Huisman met haar vertolking van Donna Summer. Jaren later maakte ze indruk in de Voice of Holland en werkte ze verder aan haar zangcarrière.

Maar met de komst van haar zoontjes en de bijkomende zorg kwam die carrière tot stilstand. "In het begin kon ik helemaal niet meer zingen door alle emoties en alle moeheid. Dat gaat op je stem zitten want zingen is je ziel", vertelt Mirjam. "Maar omdat ik een zangeres ben in hart en nieren kwam Bas op gegeven moment met het idee om samen een plaat te maken. En dat hebben we gedaan."

Steun

Trots laat Mirjam de vinyl versie van het album Als het kon zien. De liedjes op de plaat gaan over hun liefde voor de kinderen en het elkaar steunen in moeilijke tijden. Hoe ze hebben geleerd om te dansen in de regen. De titelsong en single gaat over de onzekere toekomst voor hun kinderen.

"Je wenst dat het voor die jongens een mooie wereld zal zijn waarin ze zich stap voor stap kunnen ontwikkelen", vertelt Mirjam. "Met dit nummer wil ik eigenlijk zeggen dat elke moeder haar kind wil beschermen voor de toekomst die voor hem ligt. Maar dat kan niet altijd.”

Tekst gaat verder na de foto