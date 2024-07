Beveiliger Dave was getuige van massale vechtpartij Beverwijk: "Hondsbrutale tieners"

Volgens Dave is die hangjeugd het grote probleem. "Het zijn vaak dezelfde groepjes. Woensdag werd een meisje van 14 aangehouden omdat ze iemand bewusteloos had getrapt. Ze werd meegenomen, was ontzettend brutaal en schold iedereen voor van alles en nog wat uit in de meest vreselijke bewoordingen die ik hier maar niet zal herhalen. De volgende dag was ze alweer op vrije voet en veroorzaakte opnieuw problemen."