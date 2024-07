Architect Herman Hertzberger brengt met zijn ontwerpen mensen bij elkaar

Teleurstelling

Als je de leeftijd mag bereiken die Hertzberger heeft bereikt, hij is inmiddels 92, dan maak je ook mee dat gebouwen niet meer de functie hebben waarvoor ze ooit waren bedoeld. Of dat ze, in het ergste geval, plaats hebben moeten maken voor een ander gebouw.

In het geval van het verzorgingshuis De Drie Hoven in Amsterdam is het een mix geworden. De functie van verzorgingshuis kwam te vervallen en om ruimte te maken voor een park met seniorenflats werd een deel van het complex afgebroken.

"Daar heb ik wel wakker van gelegen", moet Hertzberger beamen. "Niet omdat ik het gebouwd heb en er bloed, zweet en tranen in heb zitten, maar omdat het zo'n goede voorziening was. Het was gewoon goed, het werkte. Als ik dan nu die praatjes hoor over wat ze eigenlijk zouden moeten doen voor de bejaarden. Er komen steeds meer bejaarden. De medische wereld zorgt ervoor dat we allemaal 92 worden. Dan doet het heel erg pijn als je beseft dat we die voorzieningen hadden, maar dat ze verdwenen zijn. Dat vind ik een grote teleurstelling."