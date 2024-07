Meer loon, hogere huur en duurdere postzegels: dit verandert er vandaag

Minimumloon stijgt

Het wettelijk minimumloon gaat met 3 procent omhoog. Voor werknemers van 21 jaar en ouder stijgt het uurloon van 13,27 euro naar 13,68 euro. Deze verhoging heeft ook effect op uitkeringen zoals de AOW, UWV-uitkeringen en bijstandsuitkeringen stijgen mee.

Huurverhogingen

Vanaf vandaag mogen verhuurders van sociale huurwoningen de huur verhogen. Voor huren van 300 euro of meer per maand is de maximale verhoging 5,8 procent. Voor huren onder de 300 euro per maand is de verhoging maximaal 25 euro.

Voor huurders met een hoger middeninkomen, tussen de 52.753 euro en 62.191 euro per jaar, mag de huur met maximaal 50 euro stijgen en voor huurders met een hoog inkomen, alles boven de 62.191 euro, is het maximaal 100 euro. Dit geldt voor zowel particuliere verhuurders als woningcorporaties.

Voor meerpersoonshuishoudens liggen de grenzen hoger: een gezamenlijk inkomen tot 61.046 euro wordt als lager (midden)inkomen beschouwd. 61.046 euro tot 82.921 euro als hoger middeninkomen, en een inkomen boven 82.921 euro als hoog inkomen.

Verhuurders van kamers, woonwagens en standplaatsen mogen de huur ook met maximaal 5,8 procent verhogen, ongeacht wat er in het huurcontract staat.