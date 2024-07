Van school tot schuilplaats: Zaanse buren bieden opvang

Naarmate de situatie in Oekraïne uitzichtlozer lijkt, hoe 'normaler' het leven van de gevluchte Oekraïners in Nederland wordt. In Zaandam zijn sinds het begin van de oorlog op initiatief van buurtbewoners tientallen mensen opgevangen in het oude Et Buut-schoolgebouw. In een nieuw drieluik van NH 'Van school tot schuilplaats' volgen we de Oekraïners en hun Zaanse buren.