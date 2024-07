Hier kun je Keti Koti vieren in onze provincie

Afgelopen weekend waren er al op meerdere locaties herdenkingen en activiteiten rondom de nationale herdenkingsdag. Zo was er in de Grote Kerk in Beverwijk gisteravond een waterritueel en kranslegging, ter nagedachtenis aan het slavernijverleden.

Hieronder vind je de locaties waar Keti Koti vandaag groots wordt gevierd.

Haarlem

In de theaterzalen van de Schuur kun je dit jaar in Haarlem Keti Koti vieren. Het feest werd vorig jaar nog in de tuin van het Frans Hals Museum georganiseerd. Frederique Janss, die in de organisatie van de viering zit, vertelde eerder tegen NH dat er een brassband van het station naar het theater loopt, in de hoop dat meer mensen zullen aanhaken.

Om 15.00 uur begint de optocht vanaf het Stationsplein naar het theater aan de Lange Begijnestraat, onder begeleiding van de band Earthquake. Een uur later volgt het plengoffer, een ritueel om de tot slaaf gemaakte voorouders te eren en te herdenken.

Zaandam

In de Slachthuisstraat in Zaandam heeft Stichting Comité 30 juni - 1 juli vandaag een festival georganiseerd voor de hele Zaanstreek. De middag begint met een herdenking op de Anton de Kombrug, waarna het festival start. Gisteren werd het Keti Koti-monument in Zaanstad onthuld.

Amsterdam

In Amsterdam wordt op meerdere plekken in de stad een groot Keti Koti-evenement georganiseerd. Zo is er een nationale herdenking in het Oosterpark en start vanmiddag het festival op het Museumplein.

In de voorgaande dagen waren er al meerdere activiteiten door de stad. Zo zijn er in de keuken van het Koninklijk Paleis op de Dam de afgelopen dagen wel tienduizend Surinaamse maaltijden gemaakt. De aardvruchten in het gerecht, zoals cassave, zoete aardappel en bananen, werden allemaal geoogst op plantages. "Daar is het gerecht ontstaan en in de Surinaamse keuken hebben we daar Heri Heri van gemaakt", vertelt Ira Kip, een van de initiatiefnemers. "En nu eten we het gerecht als we iets te vieren hebben."

Het Surinaamse gerecht Heri Heri wordt vandaag op meerdere plekken uitgedeeld.

Hoorn

Vanaf 15.00 uur kun je in Hoorn aansluiten bij een traditionele openingsceremonie, die plaatsvindt in de Weeshuistuin van Hotel Maria Kapel. De rest van de middag zijn er meerdere activiteiten, zoals filmvertoningen, een spoken word-optreden en live muziek.