Grote weerstand tegen komst islamitische school: "Verstoort routine van onze kinderen"

De ouders hebben niets tegen de islamitische school zelf, zo blijkt uit de vele brieven. Het religieuze aspect speelt geen rol in de grote zorgen die er leven bij de ouders. Het zit hem vooral in het welzijn van de kinderen van de school voor speciaal onderwijs als er bijna 150 kinderen van De Robijn rondlopen in hetzelfde schoolgebouw.

Kwetsbare kinderen

"Het is belangrijk om te benadrukken dat kinderen met autisme en andere speciale behoeften een rustige en voorspelbare omgeving nodig hebben om optimaal te kunnen functioneren en leren. De introductie van een andere school met een verschillende pedagogische aanpak en religieuze achtergrond kan leiden tot aanzienlijke verstoringen in de dagelijkse routine en de leeromgeving van deze kwetsbare kinderen. Dit kan niet alleen hun leerproces, maar ook hun algehele welzijn negatief beïnvloeden", is in één van de meer dan twintig brieven te lezen.

Dezelfde teneur klinkt in de andere brieven. De prangende vraag die de ouders dan ook aan de gemeente stellen is in het belang van de Elan-kinderen toch echt naar een andere locatie te kijken voor de islamitische school.

Alternatieve locaties

"Het leegstaande Tergooi-ziekenhuis zou bijvoorbeeld een geschiktere optie kunnen zijn. Deze locatie biedt voldoende ruimte, parkeergelegenheid, bushaltes en is minder dichtbebouwd, waardoor de impact op de omgeving minder groot is", dragen de ouders van een zoon van Elan Primair aan.

Enige nadeel van deze alternatieve locatie is dat dit het grondgebied van Blaricum is, terwijl Stichting Noor zich in Huizen wil vestigen. De Huizer gemeenteraad kan namelijk niets beslissen over wat er in de buurgemeente moet gebeuren.