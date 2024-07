Naarder opvanglocatie beklad met leuzen tegen komst asielzoekers

Op de muren van het gebouw zijn teksten als 'AZC Nee' geschreven.

De politie laat weten dat ze bekend zijn met de bekladding en dat ze contact hebben met de eigenaar. Meer kan de politie er niet over zeggen.

September open

De gemeente Gooise Meren maakte vrijdag bekend dat er op korte termijn maximaal 150 vluchtelingen opgevangen gaan worden in de Witte Toren. Deze opvang duurt in eerste instantie twee jaar, na één jaar wordt gekeken over deze termijn verlengd moet worden. Rond september van dit jaar moet de opvanglocatie open gaan.

De afgelopen maanden is door de gemeente gezocht naar opvanglocaties voor asielzoekers op verzoek van het COA (Centraal Orgaan Asielopvang), om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Er zijn tien plekken bezocht, maar deze voldeden niet aan de eisen van het COA. De organisatie is dan ook zelf verantwoordelijk voor de realisatie van de opvang.

Ook aan de gemeente Gooise Meren en het COA zijn vragen gesteld. Daar is nog niet op gereageerd.