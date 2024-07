Nog twee explosies in West: knal bij woning in De Baarsjes en bij winkel in Oud-West

Rond 23.00 uur ging bij de winkel aan de Rhijnvis Feithstraat het explosief af. De schade viel bij het pand mee, alleen wat brandplekken van de knal waren zichtbaar op de gevel. Meer schade was er bij de explosie aan de Crynssenstraat rond 02.00 uur. Een gedeelte van het portiek is door de knal verwoest. Een buurtbewoner laat aan AT5 weten wakker te zijn geschrokken van de 'enorme knal'.

Bij beide explosies vielen er geen gewonden, ook is een eventuele verdachte nog niet aangehouden. De politie komt graag in contact met getuigen die iets hebben gezien of gehoord. Ook aan omwonenden met een videodeurbel of dashcam wordt gevraagd om de beelden te delen.

Onderzoek naar mogelijk verband

Gisteren halverwege de avond vond er ook al een explosie plaats in de omgeving, bij een woning aan de Hoofdweg. Door de explosie vloog er een voordeur in brand, terwijl de bewoner thuis was. De politie onderzoekt of de drie explosies een verband met elkaar hebben.