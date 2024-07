Alkmaars seksstraatje huilt om overleden Frans Snel: "Een grote muil, maar nog veel groter hart"

"We wilden hem mee naar huis nemen, maar dat mocht niet. Dat was voor hem ook heel moeilijk en verdrietig. Ik ben 's avonds bij hem gebleven, heb zijn muziek aangezet en zijn hand vastgehouden. Toen zei hij later: bel iedereen maar op, ik ben er klaar mee. Hij vroeg om een bak koffie en wilde daarna in diepe slaap worden gebracht." Afgelopen donderdagavond overleed hij. "Gelukkig was hij niet alleen, we waren er allemaal bij. Uiteindelijk hakte hij zelf de knoop door. Dan is het weer de sterke Frans zoals we hem kennen."

Afscheid

Opa Frans wordt nu al enorm gemist. "Zijn humor, die grote mond en dat nuchtere van hem. Zijn verhalen over vroeger. De kleine momentjes met elkaar. Het was een man die met niets zijn eigen succes creëerde. We zijn trots op hem en gaan hem enorm missen. Hij heeft een prachtig leven gehad en zijn lijf was op, maar je bent er nooit op voorbereid. Hij was gewoon de beste vader en opa die je maar kunt wensen."

Het afscheid van Frans wordt gehouden op vrijdag 5 juli om 12.00 uur in het crematorium aan de Meerweg in Alkmaar. "Wie wil komen, is welkom. Zo heeft hij dat zelf ook gezegd", aldus Druna.

In december vorig jaar grapte Frans Snel nog over het hiernamaals, toen hij op zijn nieuwe traplift zat: