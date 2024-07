Lifeguards trotseren 200 kilometer Noordzee voor aandacht reddingswerk

"Een fantastische tocht," vertelt Floor Tamis. "We zagen dolfijnen, zeehonden en zelfs haaien." Voor roeier Daan was het toch wel een euforisch moment toen hij de toppen van de Schoorlse duinen zag. "Dan zie je wat hobbels. Is dat het nou wel of niet en dan: Land in zicht! Dat was een mooi moment. Dat voelt als thuis."

Nog zeven uur

Thuis waren de roeiers trouwens nog niet want de boot waarmee ze vanuit Engeland zijn gevaren moest gisteravond nog wel even terug naar thuishaven IJmuiden. Nog een kleine zeven uur varen. "Daar moet ik nog maar even niet aan denken."