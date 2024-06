Buurt opgeschrikt door flinke explosie in Amsterdam-West, deur woning beschadigd

Een bewoner van de straat laat weten dat de knal 'niet normaal' was. "Het opmerkelijke was dat alle buren meteen uit het raam hingen te kijken. Dat gebeurt nooit meer." Een andere bewoner heeft de explosie 'gevoeld en gehoord'.

Niemand naar ziekenhuis

Volgens een politiewoordvoerder ging het om een deur van een woning of een deur die naar meerdere woningen leidt. "Bewoners hebben geprobeerd het vuur te blussen." Dat lukte niet, de brandweer heeft het vuur uiteindelijk geblust. Er hoefde niemand naar het ziekenhuis. Sommige bewoners zijn wel nagekeken door ambulancepersoneel.

De politie zoekt een verdachte en heeft zijn signalement via Burgernet vrijgegeven. De man is ongeveer twintig jaar oud, heeft een snor, een licht getinte huidskleur, draagt een heuptasje met rode band en een zwart vest van het merk Under Armour. Zijn broek is van hetzelfde merk.

Afgezet

Agenten hebben de straat met politiewagens afgesloten, waardoor verkeer er niet meer in kan. Ook is een deel van de stoep met lint afgezet. Daar staan verschillende agenten, waaronder een zogeheten officier van dienst, die de leiding neemt bij incidenten.

Op de Hoofdweg hebben eerder ook al explosies plaatsgevonden. Zo was het in 2023 raak bij een supermarkt en een jaar eerder bij een kapperszaak.