Malafide klusjesmannen bellen aan in en om Hoorn: "Ga niet op aanbieding in"

Dat laten lokale wijkagenten weten via sociale media. Sinds 1 mei wordt de politie in en rond Hoorn meermaals geconfronteerd met meldingen van inwoners die zijn benaderd door Engelssprekende klusjesmannen.

"Zij personen bieden zich uit zichzelf aan om bijvoorbeeld dakgoten te reinigen, werkzaamheden in een tuin te verrichten of de tegels schoon te spuiten met een hogedrukspuit."

Agressieve toon

Dit is oplichting, waarschuwt de politie. Na afloop is het werk vaak niet of slecht gedaan. En wanneer de klant de rekening niet wil betalen, schuwen de klusjesmannen intimidatie of afpersing niet. Ook kan een agressieve toon worden aangeslagen waardoor inwoners überhaupt niet durven te weigeren te betalen.

De politie adviseert om niet met hen in zee te gaan. "Weiger op hun aanbieding om klusjes te doen in te gaan."