Gouden weekend Tasa Jiya op NK atletiek, Onyema Adigida loopt 4e Nederlandse tijd ooit

Jiya pakte vrijdag al de overwinning op de 100 meter. Op zondag rekende ze in de finale van de 200 meter in een tijd van 22,62 seconden af met Lieke Klaver en Femke Bol. Daarmee pakt de Amsterdamse de dubbel met een gouden plak op beide sprintonderdelen. "Ik heb mezelf overwonnen", aldus Jiya.

Bij de mannen was het goud op de 200 meter voor Adigida, die met 20,35 seconden de 4e snelste tijd ooit liep. De Amsterdammer liep twee keer een persoonlijk record op dit NK. "Als je een pr loopt, mag je niet klagen", zegt Adigida, die op de limiet voor de Olympische Spelen had gehoopt.

Op de 400 meter was het goud voor Lisanne de Witte. Voor de vijfde keer pakte de atlete uit Heiloo de overwinning in 51,89 seconden. "Ik had dit niet verwacht. Ik moet wennen om weer zulke harde tijden te lopen", zegt De Witte, die net boven de olympische limiet bleef.