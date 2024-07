Zaanstad viert Keti Koti met nieuw monument én zorgen over de toekomst

Lede refereert met die uitspraak aan Tweede Kamer-voorzitter Martin Bosma, die niet welkom is bij de nationale herdenking in Amsterdam. Dat komt, onder andere, door zijn uitspraken over 'slavernijgedram', en 'propaganda en indoctrinatie' ten opzichte van het slavernijverleden.

"Zolang hij geen excuses heeft gemaakt is hij ook niet welkom in Zaandam", zegt Lede. Demissionair minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs Mariëlle Paul is er wel en legt een krans bij het monument. "Zij wordt staatssecretaris in het nieuwe kabinet en ik heb haar gevraagd of ze extra gaat opletten daar in dat nieuwe kabinet."

Ook Wethouder Gerard Slegers (CDA) van Inclusiviteit is blij met de komst van het beeld. "In Zaanstad wonen 180 nationaliteiten waar we heel trots op zijn, maar alle nationaliteiten hebben hun eigen culturen en willen hun eigen plekje. Keti Koti heeft daar jaren om gevraagd en dit is juist een teken dat al die andere culturen hier thuishoren en ook hun eigen plekje kunnen hebben."

