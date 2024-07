Nieuw riool door water geplaagde Gedempte Appelhaven laat langer op zich wachten

In eerste instantie was het de bedoeling om het nieuwe riool in 2023 aan te leggen, maar werd door in de soep gelopen planning met een jaar uitgesteld. In een brief aan de gemeenteraad schrijft wethouder Dick Bennis dat dit nu pas - op zijn vroegst - eind 2025 of begin 2026 kan gebeuren.

Afhankelijk

"Helaas duurt de aanpak van het probleem langer dan verwacht. De gasleiding en gedeeltes van de waterleiding moeten worden vervangen voordat het nieuwe riool kan worden aangelegd. Hiervoor zijn we afhankelijk van de nutsbedrijven."

Wel laat hij weten dat de situatie enigszins is verbeterd, nadat de gemeente in 2022 de nooduitlaat naar het Appelhaven heeft opengezet. Volgens Bennis ondervinden bewoners hierdoor geen overlast meer bij hevige regenval.

"De tijdelijke noodmaatregel is dus effectief, maar uiteraard geen definitieve oplossing voor het probleem", schrijft hij. Om de overlast voorgoed tegen te gaan, moet het huidige riool vervangen worden door een hemelwaterriool.

Hoofdpijndossier

De Gedempte Appelhaven is onderhand een knallend hoofdpijndossier geworden. De historische straat ligt in het oude centrum van Hoorn en dus op een laag punt, waardoor regenwater uit de omliggende straten daarheen stroomt en voor veel overlast zorgt.

Bewoners zijn klaar met de constante overstromingen en riepen de gemeente op tot actie. "Als ik ergens op visite ga houd ik buienradar in de gaten. Als het losbarst ga ik naar huis, je bent er gewoon niet gerust op", vertelde een bewoner eerder bij NH.