Para-atlete Fleur Jong zet wereldrecord achter naam op NK atletiek

Fleur Jong heeft een wereldrecord gehaald bij de 100 meter in de klasse met twee prothesen. De Middenbeemsterling snelde naar 12,35 seconden. Als topfavoriet vertrekt ze binnenkort naar de Paralympische Spelen in Parijs. "Ik wil nóg harder lopen in Parijs", was ze na haar waanzinnige race duidelijk.