Massale vechtpartij in Beverwijk, man (21) aangehouden na kopschop geboeide arrestant

Hoewel de verwondingen van de arrestant die werd geschopt 'mee leken te vallen' volgens de woordvoerder, heeft het gebeuren wel impact gemaakt.

Penaltyschop

"Het is heel heftig als je het ziet", legt de woordvoerder uit. "Het letsel valt misschien mee, maar collega's schrokken zich rot. Het leek volgens hen op een penaltyschop."

In totaal zijn vijf bekeuringen uitgedeeld. De 21-jarige Heemskerker is aangehouden en zit nog vast. Hoe de vechtpartij is ontstaan is nog onbekend.