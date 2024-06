Huisartsenketen Co-Med gaat alsnog zelf faillissement aanvragen

Co-Med verkeert al een tijd in zwaar weer. Zorgverzekeraars zegden onlangs hun contract met de keten op, onder meer omdat huisartsen te weinig beschikbaar zijn voor patiënten.

Eerder deze maand werd een faillissement nog op het laatste moment afgewend toen de keten plots met geld over de brug kwam.

Huisartsketen al langer in de problemen

De problemen bij Co-Med raakten onder meer patiënten in de Noordkop. Het van oorsprong Limburgse commerciële bedrijf nam vier jaar geleden twee praktijken in Anna Paulowna en Breezand over. Door de problemen was er nauwelijks huisartsenzorg.

Voor patiënten geldt er nu een noodplan, waardoor er toch zorg beschikbaar moet zijn. Ondertussen hebben zich al twee huisartsen gemeld om in de twee gemeenten aan de slag te gaan.