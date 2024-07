Van koninklijke opening tot ingestorte toneeltoren: Schouwburg Het Park bestaat 20 jaar

Vente, inmiddels al bijna twaalf jaar directeur van Het Park, is trots op ‘zijn’ theater, dat sinds vorige week twintig jaar bestaat. Het theater kent vele succesmomenten: van Karin Bloemen tot de Vengaboys, en van Frank Groothof tot Tineke Schouten.

Theatertoren stort in

Toch ging het niet altijd voorspoedig. "Vooral de coronapandemie was een dreun voor de cultuursector, er is een hap van 2,5 jaar uit ons leven genomen. Maar we hebben de draad weer opgepakt. En beter zelfs, want we verwelkomden dat jaar bijna 90.000 bezoekers."

Ook het instorten van de 26 meter hoge toneeltoren, op 10 april 2001, zal Vente nooit vergeten. Een bouwfout, blijkt uit onderzoek. De toren is op dat moment nog in aanbouw. "Een vreselijke gebeurtenis. Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen", blikt hij terug. "Toch ben ik blij dat ze de bouw hebben doorgezet en dat het heeft geleid tot dit mooie theater aan het Markermeer. Het had ook anders kunnen zijn. Dat ze dachten: laat maar zitten. En dat was écht een verlies voor Hoorn en de regio geweest."

