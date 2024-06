Auto crasht op pijlwagen: twee zwaargewonden op A8 bij Oostzaan

De pijlwagen stond op een afgesloten afrit toen de auto met bestuurder en passagier er tegenaan reed. "De auto is op zijn kant terechtgekomen. De inzittenden zijn door de brandweer en ambulancemedewerkers uit de auto gehaald", zegt een woordvoerder van de politie. Ze zijn allebei met zwaar lichamelijk letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

Hoe het komt dat de bestuurder tegen de pijlwagen aanreed is niet duidelijk. "Het is echt een eenzijdig ongeval", weet de woordvoerder. "En er was geen sprake van middelengebruik."

Weg afgesloten

Na het ongeluk werd de A8 richting Zaandam helemaal afgesloten, zodat de traumahelikopter op het wegdek kon landen. Die is uiteindelijk niet gebruikt voor het vervoer van de gewonden.

Na het onderzoek van de politie, waarbij ook getuigen zijn gehoord, ging de weg weer open. Over de toestand van de twee gewonden is nog niets bekend.