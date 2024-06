Vrouw verdronken in Uithoornse sloot

De politie kreeg om 20.00 uur melding van een persoon te water. Een traumahelikopter, ambulance en politie rukten uit. Dat mocht helaas dus niet meer baten.

Of de vrouw een stukje is gaan zwemmen of dat zij in het water is gevallen, is nog niet bekend. Het onderzoek is nog in volle gang. Over het slachtoffer zelf is eveneens nog weinig bekend. Volgens een woordvoerder van de politie was zij met twee andere vrouwen, maar die spreken zowel geen Nederlands als Engels.